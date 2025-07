Two Point Museum – Ritrovamenti Fantasy la recensione | un museo sempre più grande

Quello di Two Point Museum – come i precedenti Hospital e Academy – è divenuto nel tempo sinonimo non solo di qualitĂ , ma anche di fiducia cieca. Chiunque voglia divertirsi con un gestionale potenzialmente infinito, divertente e colorato, dai ragazzi di Two Point abbiamo sempre avuto una solida certezza. Non a caso, all’uscita di ogni DLC di un capitolo ufficiale del franchise di Two Point, non si tratta mai di semplice aggiunte ad un pantheon giĂ ricco di possibilitĂ , ma di un’integrazione stabile ad uno scheletro ricco per natura. Per questo, almeno qui dove vi abbiamo giĂ parlato in lungo e in largo del gioco base con la nostra recensione, c’è un certo grado di interesse per aggiungere quelle ore in piĂą con nuovi oggetti e attrazioni con il DLC Ritrovamenti Fantasy. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Two Point Museum – Ritrovamenti Fantasy, la recensione: un museo sempre piĂą grande

In questa notizia si parla di: point - museum - ritrovamenti - fantasy

Two Point Museum: è stato annunciato il DLC “Ritrovamenti Fantasy”; Two Point Museum: Contenuti Estivi Gratuiti in Arrivo; Two Point Museum, disponibile da oggi l’early access.

Annunciato Ritrovamenti Fantasy, il primo DLC di Two Point Museum - Two Point Museum sta per lanciarsi nel mondo del fantasy medievale con Ritrovamenti Fantasy, il suo primo DLC. Si legge su playstationbit.com

[News] Annunciato Ritrovamenti Fantasy, il primo DLC di Two Point Museum - Two Point Museum sta per lanciarsi nel mondo del fantasy medievale con Ritrovamenti Fantasy, il suo primo DLC. playstationbit.com scrive