Tuttosport – Il Milan e i ‘fantasmi’ di De Ketelaere | Jashari la telenovela continua

2025-07-29 21:53:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: La trattativa tra Jashari ed il Milan si sta trasformando, da iniziale intrigo di mercato, in una telenovela piuttosto stucchevole. Le posizioni sono, oltre che chiare, ormai congelate: il Milan ha alzato l’offerta a 33,5 milioni di parte fissa più due di bonus facilmente raggiungibili (la qualificazione alla Champions nei prossimi cinque anni) e altri 2,5 meno scontati. Il Club Brugge prende tempo aspettando possibili offerte dall’Inghilterra che scatenino un’asta per far salire il prezzo a 40 milioni, il giocatore si allena a parte e non gioca (ha saltato sia la Supercoppa belga che la prima di campionato, farà lo stesso nella seconda giornata contro il Malines), e secondo la stampa belga avrebbe ufficialmente informato il club di non voler più restare, una presa di posizione netta e ferma e che conferma come l’unico desiderio di Jashari (che ha già rifiutato almeno due proposte dalla Premier) sia quello di giocare a San Siro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Il Milan e i ‘fantasmi’ di De Ketelaere: Jashari, la telenovela continua

In questa notizia si parla di: milan - telenovela - tuttosport - fantasmi

Tare-Milan, è fatta: telenovela conclusa, a breve l’annuncio ufficiale - Igli Tare sarà il direttore sportivo del Milan per le prossime tre stagioni: accordo trovato, firma siglata.

Calciomercato Milan, prosegue la telenovela con il Brugge per portare Jashari in rossonero! Le richieste del club - Calciomercato Milan, prosegue la telenovela con il Brugge per portare Jashari in rossonero! Le richieste del club Il calciomercato del Milan entra nel vivo con uno dei nomi più caldi di questa sessione: Ardon Jashari.

Milan, Jashari telenovela? Altro obiettivo. Origi: la richiesta. E occhio a … - Calciomercato bollente! Jashari, Leoni, Liberali e Origi sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Il #Milan e i 'fantasmi' di #DeKetelaere: #Jashari, la telenovela continua Vai su X

Il Milan e i 'fantasmi' di De Ketelaere: Jashari, la telenovela continua; Tuttosport: “Inter avvelenata e stanca. Asllani e Taremi due fantasmi, Lautaro e Barella…”; Milan 2025: rosa giocatori e ruoli.

Il Milan e i 'fantasmi' di De Ketelaere: Jashari, la telenovela continua - Il club di Allegri dovrà presto prendere una decisione in merito all'avanzamento della trattativa che potrebbe portare il centrocampista svizzero a Milanello: la situazione ... Riporta tuttosport.com

Telenovela senza fine. Tuttosport: "Jashari. Continua la guerra di nervi" - Continua la guerra di nervi' E pensare che nel weekend trapelava del cauto ottimismo dalle parti di Casa Milan in merito all'affare Jashari. Come scrive informazione.it