Tuttosport – chi l’ha avuto prima? Da un portiere a due attaccanti

2025-07-30 16:14:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Ogni numero ha una storia e il calcio è un libro con milioni di pagine. E ogni bambino con il gol nel sangue ha sognato di indossare la nove della squadra del cuore. In molti ci sono riusciti, altri hanno dovuto rinunciare e non solo per colpe proprie. David alla Juventus è arrivato con il compito di ridare sicuerezza all’attacco. Un “Iceman” sotto porta, dopo i tanti gol sbagliati da Vlahovic nella passata stagione. E a proposito del serbo, lui ha ancora il suo “Devet”, il 9. Il canadese non è il tipo da creare problemi, anche se la mancata comunicazione del suo numero aveva generato un po’ di curiosità sui social. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – chi l’ha avuto prima? Da un portiere a due attaccanti

In questa notizia si parla di: tuttosport - avuto - prima - portiere

#Juve il 30 di #David: chi l'ha avuto prima? Da un portiere a due attaccanti Vai su X

Juve, ecco chi arriva dopo PerinIl secondo portiere è un tema caldo alla Continassa e si prospetta una corsa a quattro #Juventus #Perin #Tuttosport Vai su Facebook

Juve il 30 di David: chi l'ha avuto prima? Da un portiere a due attaccanti; Garofani, il portiere saluta la Juve Next Gen: ufficiale la cessione alla Carrarese; Tudor Next Gen: i nuovi aggregati Juve tra sogno Huijsen, esterno perfetto e portiere Mondiale.

Juve il 30 di David: chi l'ha avuto prima? Da un portiere a due attaccanti - E ogni bambino con il gol nel sangue ha sognato di indossare la nove della squadra del cuore. Riporta msn.com

Tuttosport - Joao Mario non costa - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo principale: "Joao Mario non... Secondo tuttojuve.com