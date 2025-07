Tutto vero | impresa storica dell’Italia e quell’abbraccio che tutti sognavamo

Momento di svolta nella storia dello sport italiano, poichĂ© mai prima d’ora una coppia azzurra aveva raggiunto il gradino piĂą alto del podio mondiale nella specialitĂ del sincro misto. Prima di loro, solo atleti leggendari come Klaus Dibiasi e Tania Cagnotto erano riusciti a portare l’oro iridato in Italia. Ora, i loro nomi si aggiungono all’elenco dei protagonisti che hanno segnato la disciplina a livello internazionale. Leggi anche: Papa Leone avverte gli italiani: “Fate attenzione”, poi l’appello Storica vittoria per gli azzurri nel sincro misto. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno ottenuto un risultato senza precedenti per l’Italia nei tuffi, conquistando la medaglia d’oro nella finale mondiale del sincro misto da trampolino. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tutto vero”: impresa storica dell’Italia e quell’abbraccio che tutti sognavamo

In questa notizia si parla di: italia - tutto - vero - impresa

Giro d'Italia, tutto pronto per lo show dalle periferie alla volata sul lungomare di Napoli - Una lunga storia d'amore. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha definito così il legame che unisce Napoli ed il Giro d'Italia che torna giovedì 15 maggio per la quarta.

Italia, maxi incendio in città : “Chiudete le finestre”, tutto distrutto - Una tranquilla serata di metà maggio si è trasformata in una corsa contro il tempo. Le sirene dei mezzi di emergenza hanno squarciato il silenzio nel quartiere, il vecchio Palaghiaccio, un tempo punto di riferimento per gli amanti del pattinaggio, è stato nuovamente teatro di un episodio preoccupante.

Giro d’Italia, la festa rosa di Siena. Van Aert: “Stupendo vincere qui dove tutto è cominciato” - Siena, 18 maggio 2025 – Una grande festa e una grande vetrina per Siena, che ha applaudito il belga Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) all’arrivo toscano della nona tappa del Giro d’Italia edizione 108, la Gubbio-Siena di 181 km con cinque i tratti di sterrato per un totale di 29,6 chilometri.

Impresa Cocciaretto a Wimbledon! Il commento di Ubaldo Scanagatta sulla seconda giornata dei Championship. Vai su Facebook

Dazi, Fusco (CIA): Penalizzato il vero Made in Italy, usare fondi PNRR per compensare le perdite delle imprese; Accordo Usa-Ue, Salvini: Il vero dazio per le imprese è il Green Deal; Carolina Morace: «Il vero segreto di questa Italia? La forza delle donne. Ora serve l'impresa».

Carolina Morace: «Il vero segreto di questa Italia? La forza delle donne. Ora serve l’impresa» - La squadra di Soncin sta scrivendo la storia ma non è oro tutto quello che luccica: «Le tesserate non cres ... Si legge su msn.com

Imprese, Coca-Cola Hbc Italia: 160 milioni investiti in innovazione ... - Cola Company in Italia, da oltre 20 anni investe in innovazione e ricerca per promuovere un modello di ... Segnala adnkronos.com