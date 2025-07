Tutto pronto per il raduno del Figline di Mocarelli Nuovo innesto di spessore | preso anche Messina

A pochi giorni dal raduno in programma il 9 agosto al Del Buffa sotto la guida del nuovo tecnico Francesco Mocarelli, il Figline mette a segno un altro colpo di mercato importante: Domenico Messina (’99), difensore centrale. Messina, nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto, con trascorsi in piazze importanti e successi significativi, il difensore siciliano ha scelto di sposare il progetto Figline, una decisione che sottolinea le ambizioni della società del presidente Nicolè Sarri, che mira a un campionato di alto livello. Cresciuto nei settori giovanili di Catania e Margine Coperta, Messina ha già vinto due campionati di Eccellenza con il Biancavilla e il Vastogirardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutto pronto per il raduno del Figline di Mocarelli. Nuovo innesto di spessore: preso anche Messina

In questa notizia si parla di: messina - figline - tutto - raduno

Eccellenza. Difensore dal Molise per il Figline; Tutto pronto per il raduno del Figline di Mocarelli. Nuovo innesto di spessore: preso anche Messina.

Tutto pronto per il raduno del Figline di Mocarelli. Nuovo innesto di spessore: preso anche Messina - A pochi giorni dal raduno in programma il 9 agosto al Del Buffa sotto la guida del nuovo tecnico Francesco Mocarelli, il Figline mette a segno un altro colpo di mercato importante: Domenico Messina ... Come scrive msn.com