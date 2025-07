Tutto pronto a San Marco ai Monti per la 13ª Sagra del Caciocavallo Impiccato

Tempo di lettura: < 1 minuto San Marco ai Monti, frazione di Sant’Angelo a Cupolo (BN), si prepara ad accogliere visitatori e buongustai per un evento che negli anni è diventato simbolo della convivialità e della tradizione culinaria del territorio: la 13ª edizione della Sagra del Caciocavallo Impiccato, in programma per venerdì 1 agosto 2025. Organizzata dalla Parrocchia di San Marco ai Monti, la manifestazione celebra uno dei prodotti più caratteristici del Sud Italia: il caciocavallo impiccato, servito caldo e filante direttamente dalla brace. Ma non solo: i partecipanti potranno gustare anche fusilli al sugo mantecati al caciocavallo, panini con salsiccia e hot dog, patatine fritte e un’ampia selezione di dolci tradizionali, il tutto accompagnato da ottimo vino locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

