Tutti gli eventi di agosto a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di agosto (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: [email protected], www.muradicittadella.it, https:www.facebook.comIATCittadella). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Si è conclusa la Serie B! Dal Cittadella alla Salernitana, tutti gli esiti ufficiali dopo l’ultima giornata - Si è conclusa la Serie B! Dal Cittadella alla Salernitana, tutti gli esiti ufficiali dopo l’ultima giornata Al termine del recupero della 34a giornata, giocata tutta in contemporanea nella serata odierna, si è ufficialmente concluso il campionato di Serie B.

Serie B LIVE: alle 20.30 tutti in campo, Cittadella-Salernitana decisiva, la Samp con la Juve Stabia per la salvezza - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.

“Tutti Fuori, Vivi Cittadella”: due serate estive nel cuore del centro storico - Nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 giugno, dalle ore 19 alle 24, il centro storico di Cittadella sarà protagonista di Tutti Fuori, Vivi Cittadella, un nuovo evento promosso dall’Associazione Vivi Cittadella, la storica associazione che riunisce e coordina le attività commerciali e gli esercenti.

