Tutti contro Ursula | Europa fantozziana Ecco come la sinistra scarica la von der Leyen

Sul Corriere della Sera, Massimo Gramellini  sfodera una inedita perfidia: «Non conosco un solo europeo di destra, di sinistra, di sopra o di sotto che si senta rappresentato da Ursula von der Leyen », scrive. «Senza scomodare Bismarck  e Cavour  (e poi De Gasperi, Schumann, Adenauer ) siamo pur sempre il continente che nell’ultimo mezzo secolo ha espresso Kohl, Mitterrand, la stessa Merkel. Statisti, ma prima ancora persone con un certo senso di sĂ© e della Storia. Per non dire di Draghi, che fu capace di ergersi orgogliosamente contro gli speculatori americani in difesa dell’euro. Adesso siamo passati da Whatever it takes a Come è umano lei». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tutti contro Ursula: «Europa fantozziana». Ecco come la sinistra scarica la von der Leyen

In questa notizia si parla di: sinistra - leyen - tutti - ursula

La sinistra Ue chiede ritorsioni contro Israele e pressa von der Leyen: “Basta doppi standard, sostenere Gaza come Kiev” - Genocidio, piano di sterminio, sanzioni ed embargo. Termini che non si erano mai sentiti, tutti insieme, all’interno dell’aula del Parlamento europeo in riferimento a Israele.

La sinistra punta al caos europeo: i socialisti minacciano di sfiduciare von der Leyen, anche la Schlein all’assalto - Nel giorno delle minacce di sfiducia dei socialisti europei alla presidente della Ue, Ursula von der Leyen, colpevole di ostacolare l’agenda “green” e di spingere sul riarmo europeo, si consuma lo scontro tra Bruxelles e Ankara sul no della Turchia al Gay Pride, previsto per sabato.

Von der Leyen affossa l’ultima follia green. Disperazione a sinistra: i socialisti si rifugiano nelle minacce - Ursula von der Leyen ha commesso il fatidico errore: voler accontentare tutti. Ma nel momento in cui ha scelto il realismo sull’ideologia, i socialisti europei si sono risvegliati come se il mondo non fosse più conforme al loro catechismo progressista.

Sono tutti #dazi di Ursula #vonderLeyen. Ma a sinistra attaccano Giorgia #Meloni @lefrasidiosho per #iltempodioshø ? https://iltempo.it/tempodiosh/2025/07/29/news/osho-vignetta-oggi-dazi-usa-unione-europea-von-der-leyen-meloni-sinistra-martedi-29-lug Vai su X

"Ma Meloni è soddisfatta!" IM Tutti contro Ursula: giornata nera dopo l’inchino a Trump Sprofondo Ue. Francia e Spagna all’attacco, toni più blandi in Germania: ora il dibattito è su come aiutare i settori più colpiti Tutti contro Ursula von der Leyen per il “suo” acc Vai su Facebook

Tutti contro Ursula: «Europa fantozziana». Ecco come la sinistra scarica la von der Leyen; Tutti i numeri di von der Leyen: chi sosterrà (e chi no) il via libera alla nuova Commissione Ue; Dai Verdi ai meloniani. Al via l’accozzaglia del von der Leyen bis.

La scommessa di Ursula von der Leyen: intesa da rinegoziare alle prossime elezioni Usa - A Bruxelles ci si accontenta di aver evitato un conflitto ... Da repubblica.it

Dazi al 15% e l'accordo Usa-Ue, Salvini: "A sinistra si sono accorti che von der Leyen non è adatta" - Il leader leghista: "A prescindere da Trump e dai dazi, questa Unione Europea e questa Commissione Europea sono un problema per le imprese italiane" ... Da affaritaliani.it