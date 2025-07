Turista in giro per il centro a torso nudo | per lui una multa salatissima

Un turista di nazionalità statunitense è stato sanzionato questa mattina mentre, a torso nudo, attraversava piazza Torquato Tasso, a Sorrento. L'uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia locale, coordinata dal colonnello Rosa Russo, nell'ambito di un'attività di controllo.Gli agenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Camminare per strada a torso nudo, almeno che non sia il lungomare, a Diano Marina, rinomata località turistica della provincia di Imperia, potrà costare fino a 500 euro di multa

