La Digos è al lavoro per identificare gli "aggressori", avvalendosi dell'uso di video e testimonianze, anche se non ci sono prove su un'aggressione fisica. Intanto la Francia ne approfitta per attaccare l'Italia NovitĂ in merito al caso del turista ebreo francese "aggredito" a Lainate. La pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Turista ebreo francese “aggredito” in autogrill, inchiesta per percosse e odio razziale, Digos su identificazioni; Francia contro Italia: “Attacco antisemita”