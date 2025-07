Turista ebreo denuncia di essere stato aggredito nel Milanese | identificate 3 persone

Nei giorni scorsi un turista ebreo francese ha denunciato di essere stato aggredito mentre si trovava con la sua famiglia in un'area di sosta dell'autostrada Milano Laghi. La Procura di Milano avrebbe identificato tre persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: turista - ebreo - essere - stato

Milano, turista ebreo francese con figlio di 6 anni insultato in autogrill su autostrada dei Laghi: “Assassini, Palestina libera” - VIDEO - Secondo quanto raccontato dall’uomo, con ogni probabilità la miccia dell’episodio sarebbe stata la kippah che entrambi indossavano Una lite scoppiata vicino a Milano nell’area di servizio Villoresi Ovest, lungo l’autostrada dei Laghi, ha avuto come bersaglio un turista ebreo francese e il fig

Turista francese ebreo denuncia di essere stato aggredito in Autogrill, indaga la Digos: cosa è successo - Un turista ebreo francese ha denunciato, diffondendo un video sui social, di essere stato aggredito mentre si trovava insieme al figlio di 6 anni nell'Autogrill di Lainate (Milano).

Il turista ebreo aggredito in autogrill: “Prima gli insulti, poi mi hanno colpito con calci e pugni” - L’episodio sulla Milano Laghi. Padre e figlio di sei anni, francesi, indossavano la kippah: “Ho visto bestie selvagge”

Un turista ebreo francese ha denunciato, diffondendo un video sui social, di essere stato aggredito mentre si trovava insieme al figlio di 6 anni... Vai su Facebook

Due turisti ebrei francesi, padre e figlio, hanno denunciato di essere stati insultati e aggrediti in un autogrill a Lainate, nei pressi di Milano. Duro il commento dell'Unione delle comunità ebraiche: "La legittimazione dell'antisemitismo è ormai virale" Vai su X

Turisti ebrei aggrediti in autogrill, inchiesta per percosse e odio razziale; Turista ebreo denuncia di essere stato aggredito nel Milanese: identificate 3 persone; «Assassini», poi i calci: la famiglia di francesi aggredita per la kippah.

Turista ebreo denuncia di essere stato aggredito nel Milanese: identificate 3 persone - Nei giorni scorsi un turista ebreo francese ha denunciato di essere stato aggredito mentre si trovava con la sua famiglia in un'area di sosta dell'autostrada ... Come scrive fanpage.it

Turista francese ebreo denuncia di essere stato aggredito in Autogrill, indaga la Digos: cosa è successo - Un turista ebreo francese ha denunciato, diffondendo un video sui social, di essere stato aggredito mentre si trovava insieme al figlio di 6 anni nell'Autogrill ... Secondo msn.com