Tempo di lettura: < 1 minuto Un turista campano di 78 anni è disperso da questa mattina nel tratto di mare tra Pescoluse e Torre Vado, nel Capo di Leuca (Lecce). L’allarme è stato dato alla Capitaneria di Porto intorno alle 10 dalla figlia dell’uomo che ha riferito che il padre era solito nuotare di prima mattina per circa un’ora partendo dal lido Gold Beach di Pescoluse, per poi rientrare a casa. Nella zona è scattato il dispositivo di ricerca e soccorso che vede impegnati mezzi della Capitaneria di Porto, Gdf e un elicottero dell’Aeronautica militare. Alle ricerche stanno prendendo parte anche natanti privati mentre la polizia locale sta perlustrando a piedi il litorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turista campano di 78 anni disperso in mare in Salento, ricerche

