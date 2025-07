Turismo l' assessore Fabio Sbaraglia entra nel consiglio di amministrazione di Visit Romagna

Si è svolta oggi, mercoledì, l’assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna, alla presenza del presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad e della direttrice Chiara Astolfi, Durante la seduta è stato nominato all’unanimità Fabio Sbaraglia, attuale assessore al Turismo del Comune di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Turismo, si è riunito il cda di Visit Romagna: il sindaco di Cesenatico Gozzoli nominato vice presidente - Si è svolta oggi, venerdì 30 maggio, una nuova seduta del consiglio di amministrazione di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, a cui hanno partecipato anche alcuni membri della cabina di regia.

Turismo, 5 città dell’Emilia-Romagna tra le mete preferite per il mese di luglio - Bologna, 25 giugno 2025 – E’ sempre più vicina la stagione delle vacanze estive e Jetcost.it stila l’elenco delle mete d’Italia più ricercate dai turisti per il mese di luglio.

L'Emilia-Romagna terza in Italia per il Turismo Dop - L'Emilia-Romagna è la terza regione in Italia nella classifica nazionale del Turismo Dop, legato cioè ai marchi d'eccellenza agroalimentare.

