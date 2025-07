Turismo il nuovo lusso è fatto di mani e memoria | da una startup itinerari anti-overtourism

(Adnkronos) – In un’epoca in cui anche il lusso sembra essersi omologato, tra guanti bianchi, jet privati e marchi diventati status symbol, una nuova sensibilità si fa strada. È quella dei viaggiatori più colti ed esigenti, che non cercano più semplicemente comfort o status, ma autenticità , memoria, relazione. A rispondere a questa trasformazione è Unexpected . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lusso - memoria - turismo - fatto

La mappa del turismo in spiaggia, ecco come sta cambiando Vai su Facebook

Turismo, il nuovo lusso è fatto di mani e memoria: da una startup itinerari anti-overtourism; Turismo: il nuovo lusso, le esperienze. L'itinerario della start-up del barlettano premiato all'Onu; La Sicilia si conferma luxury destination.

Turismo, il nuovo lusso è fatto di mani e memoria: da una startup itinerari anti-overtourism - Attraverso una selezione attenta di residenze, botteghe artigiane, cantine e ristoranti, Unexpected Italy costruisce un viaggio sensoriale e culturale che attraversa l’Italia meno ovvia, ma più ... Segnala adnkronos.com

Turismo in hotel di lusso, in Italia vale 9 miliardi con 13 milioni ... - Turismo in hotel di lusso, in Italia vale 9 miliardi con 13 milioni presenze Demoskopika, crescita doppia domanda 'fascia alta' in 15 anni ROMA, 05 marzo 2025, 19:38 di Cinzia Conti ... Si legge su ansa.it