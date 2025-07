Turismo enogastronomico e sviluppo locale la Regione Campania stanzia 9,5 mln | via al bando

Turismo enogastronomico e sviluppo locale: al via l’Avviso Pubblico per promuovere il turismo attraverso progetti finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, la coesione e l’inclusione sociali. La Regione Campania lancia un’importante iniziativa a sostegno del turismo enogastronomico, integrato con la promozione culturale e paesaggistica dei territori. L’Avviso, pubblicato sul BURC n. 52 del 28 luglio 2025, si inserisce nella linea di azione “Valorizzazione del turismo enogastronomico” e prevede uno stanziamento complessivo di 9,5 milioni di euro, destinati a sostenere progetti capaci di promuovere le eccellenze campane attraverso esperienze autentiche e inclusive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: turismo - enogastronomico - sviluppo - locale

Torna l’appuntamento con iTeg: nel castello di Nardò il focus sul turismo enogastronomico - NARDO’ – E’ stato presentato il nuovo programma di iTeg, l’evento dedicato al turismo enogastronomico italiano e all’hospitality che si svolgerà dal 16 al 18 maggio prossimi presso il castello Acquaviva di Nardò.

Milioni di stranieri in Italia per il cibo, boom del turismo enogastronomico - Oggi oltre il fascino dell’arte e della Storia, un nuovo protagonista è salito sul podio delle motivazioni di viaggio per i turisti in Italia: il cibo.

