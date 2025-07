Turismo a Bologna cresce ancora | record di visite dagli Stati Uniti I dati

Bologna, 30 luglio 2025 - Turismo in crescita a Bologna nel 2025. La Città metropolitana presenta i dati dei primi cinque mesi dell’anno: a Bologna 876.311 arrivi e 2.081.522 pernottamenti, rispettivamente in crescita del 7% e del 9%; nell’intera area metropolitana 1.226.316 arrivi e 2.841.267 pernottamenti, anche questa volta in crescita del 7% e del 9% rispetto al 2024. Un turismo che funziona, dunque, soprattutto a livello internazionale: crescono del 10% i visitatori stranieri sotto le Torri, che rappresentano il 51% del totale e vedono i pernottamenti in aumento del 12% (57% del totale). Grande presenza di turisti da Stati Uniti (per la prima vota in testa), poi Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia e Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo a Bologna, cresce ancora: record di visite dagli Stati Uniti. I dati

Bologna, vola il turismo: record di presenze e pernottamenti (+14%). Ma preoccupano i salari - Bologna, 23 giugno 2025 - Divario retributivo di genere in aumento, economia in frenata, lavoro povero con redditi che non riescono a stare al passo dell'inflazione, gli effetti delle guerre sulla manifattura, l’occupazione femminile in calo e l’emergenza abitativa.

Turismo, Ferrara a gonfie vele. Cresce dopo Bologna e Modena. Più 4,7% sul 2023 e più 8% sul 2019 - Nel cuore dell’Emilia-Romagna, Ferrara si fa largo tra le province più dinamiche del panorama turistico regionale, confermando nel 2024 una crescita solida e costante.

Turismo in Emilia-Romagna: il fascino di Bologna conquista l’Europa nell’estate 2025 - Aumentano sia i voli comprati sia gli alberghi prenotati: ecco perché la città delle Due Torri e la nostra regione sono così ricercate (e il cibo c'entra eccome)

