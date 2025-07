Tumore della testa del pancreas ‘inoperabile’ Ma a Pisa l’intervento ha successo

Pisa, 30 luglio 2025 – All’Azienda ospedaliero universitaria pisana un paziente di 74 anni affetto da un tumore della testa del pancreas, dichiarato inoperabile due anni fa in un centro fuori Toscana a causa della cirrosi epatica e da allora sottoposto solo a cure finalizzate a contenere la malattia, è stato invece operato con successo nei giorni scorsi a Pisa con asportazione radicale della neoplasia e ora può affrontare il suo percorso di cura con una prospettiva completamente diversa. In Toscana la sua storia clinica ha preso una piega differente quando si è rivolto all’Ospedale di Livorno (Azienda Usl Toscana nord-ovest) per un’altra problematica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tumore della testa del pancreas ‘inoperabile’. Ma a Pisa l’intervento ha successo

In questa notizia si parla di: pisa - tumore - testa - pancreas

Salute, Nisini (Lega): farmaco per bloccare il tumore al seno nato a Pisa splendida notizia - Arezzo, 16 maggio 2025 –  Salute, Nisini (Lega): farmaco per bloccare il tumore al seno nato a Pisa splendida notizia “La notizia dell’approvazione da parte di AIFA di un farmaco capace di rallentare la progressione del tumore al seno mi emoziona profondamente.

Tumore uroteliale: al Giro d'Italia Merck fa tappa a Pisa con la campagna 'Non girarci intorno' - In un contesto in cui la sfida ai tumori richiede un approccio sempre più integrato e capillare, Merck Italia si conferma protagonista attiva nel promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce, la sensibilizzazione e l'umanizzazione delle cure in ambito oncologico.

Tumore Uroteliare: la prevenzione fa tappa a Pisa - Pisa, 19 maggio 2025 - In occasione del Bladder Cancer Awareness Month, l’azienda rinnova il suo impegno a fare la differenza nella vita dei pazienti e di chi se ne prende cura, con la campagna “Non girarci intorno”, patrocinata da FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e ospedaliere, SIMG, Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SIUrO - Società Italiana di Uro-Oncologia e Associazione PaLiNUro – Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali.

Tumore della testa del pancreas ‘inoperabile’. Ma a Pisa l’intervento ha successo; Tumore al pancreas, primato mondiale della ricerca pisana su ruolo proteina prionica; Tumore del pancreas: interventi in pochi centri per salvare più vite.

Tumore della testa del pancreas ‘inoperabile’. Ma a Pisa l’intervento ha successo - Il paziente, 74 anni, fuori dalla Toscana era sottoposto solo a cure palliative, adesso può invece sperare in una possibilità di guarigione ... Si legge su lanazione.it

Tumore del pancreas: sintomi, sopravvivenza e cause più comuni - Circa il 70% dei tumori del pancreas origina nella testa dell’organo e prende il nome di ‘ adenocarcinoma duttale’, poichè le cellule tumorali provengono dall’ epitelio (un tipo di ... Lo riporta quotidiano.net