Tumore al seno Villa Donatello all' avanguardia con mastectomia endoscopica

Una donna affetta da tumore al seno è stata sottoposta con successo presso la clinica Villa Donatello a un intervento innovativo di mastectomia endoscopica ora adottato anche in Toscana. L'operazione è stata eseguita dal Prof. Marco Bernini, chirurgo senologo toscano, Primario della Chirurgia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

