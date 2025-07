Tumore al seno mastectomia con un’incisione di soli 3 centimetri Tecnica con moltissimi vantaggi

Firenze, 30 luglio 2025 ‚Äď Una donna affetta da tumore al seno √® stata sottoposta con successo alla clinica Villa Donatello di Firenze¬† a un intervento innovativo di mastectomia endoscopica ora adottato anche in Toscana. L'operazione √® stata eseguita dal professor Marco Bernini, chirurgo senologo toscano, primario della chirurgia senologica del policlinico Sant'Orsola di Bologna, il 18 luglio a Villa Donatello, uno dei pochissimi centri in Italia ad aver adottato questa tecnica. La paziente, trentenne affetta da tumore al seno multicentrico in fase iniziale, scoperto tramite controlli spontanei, al momento sta bene e non ha riportato dolore significativo grazie alla minima invasivit√† della tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Tumore al seno, mastectomia con un‚Äôincisione di soli 3 centimetri. ‚ÄúTecnica con moltissimi vantaggi‚ÄĚ

