Tuffi Sarah Jodoin Di Maria approda in semifinale dalla piattaforma per un soffio nei Mondiali 2025

Come si suol dire, qualificazione per il rotto della cuffia in semifinale per Sarah Jodoin Di Maria, impegnata nella fase di qualificazione della gara femminile dalla piattaforma, valida per i Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. L’italo-canadese ha centrato l’obiettivo, concludendo la sua eliminatoria in diciottesima posizione (ultima utile per il pass) con lo score di 267.85. Ha fatto fatica la campionessa d’Europa in carica a trovare il ritmo e i 51.20 punti nel doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo sono stati un segnale. Tante sporcature nel resto delle rotazioni, considerando gli errori nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato ( 46. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Sarah Jodoin Di Maria approda in semifinale dalla piattaforma per un soffio nei Mondiali 2025

