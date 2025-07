Tuffi Pellacani-Santoro da sogno | oro nei 3m sincro misti

Chiara Pellacani e Matteo Santoro firmano l'impresa nel trampolino 3 metri sincro misto, conquistando la medaglia d'oro, la prima della spedizione azzurra nei mondiali di nuoto di Singapore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tuffi, Pellacani-Santoro da sogno: oro nei 3m sincro misti

