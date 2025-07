Tuffi | Pellacani-Santoro campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono i nuovi campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri. La coppia azzurra nella finale di Singapore ha ottenuto 308.13 punti. In questa specialità dei tuffi l’Italia non aveva mai conquistato la medaglia d’oro iridata. Impresa nell’impresa per l’Italia dei tuffi capace, con Santoro e Pellacani, di vincere l’oro iridato e di lasciare solo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tuffi: Pellacani-Santoro campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri

In questa notizia si parla di: tuffi - pellacani - santoro - campioni

