Tuffi Pellacani e Santoro oro Mondiale

13.05 Matteo Santoro e Chiara Pellacani conquistano una splendida medaglia d'oro ai Mondiali di tuffi di Singapore nel trampolino da 3 metri misto. I due azzurri hanno ottenuto 308.13 punti totali in finale. Per l'Italia è il primo oro in questa rassegna iridata e il quarto nei tuffi nella storia dei Mondiali di nuoto. Solo 18ma Sarah Jodoin di Maria nella piattaforma 10m. L'azzurra chiude con 267.85 punti. Oro alla cinese Chen con 396.50. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tuffi - pellacani - santoro - mondiale

OROOOOOOOOOOOOOO per Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel trampolino sincro misto da 3 metri. E' il PRIMO ORO MONDIALE nella storia dei tuffi sincronizzati per l'Italia! Appena il 4° ORO nella storia azzurra dei tuffi dopo quelli di Dibiasi e Cagnotto # Vai su X

Il ritratto della felicitĂ ! Chiara Pellacani, bronzo iridato nel trampolino da un metro #azzurri #tuffi #diving #AQUASingapore2025 Vai su Facebook

Oro storico per l'Italia: Santoro-Pellacani primi nei tuffi da 3 metri sincro misti - Per la prima volta nella storia, l'Italia conquista una medaglia d'oro nella specialità dei tuffi da 3 metri nel trampolino misto: ecco l'impresa di Matteo Santoro e Chiara Pellacani ... Segnala ilgiornale.it

Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Singapore - I tuffatori italiani Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati dal trampolino alto 3 metri ai Mondiali di nuoto di Singapore. ilpost.it scrive