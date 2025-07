Tsunami sciame sismico Richter faglia Lahar placca e Ring of Fire | il dizionario dei disastri naturali

ll 30 luglio 2025 un potente terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito l’area al largo della penisola di Kamchatka, nella Russia orientale. L’epicentro si trovava a soli ~19 km di profondità : la scossa è stata una delle più intense mai registrate. L’evento ha generato tsunami che hanno scatenato allarmi e evacuazioni in aree costiere di Hawaii, Alaska, Giappone e lungo la costa americana del Pacifico. Nella città di Honolulu, le sirene hanno suonato per allertare la popolazione all’evacuazione: l’impatto delle onde era atteso intorno alle 19:10 ora locale (8:10 in Italia). Ecco un dizionario dei disastri naturali con i termini che negli anni abbiamo imparato a conoscere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

