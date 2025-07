Tsunami dove ha colpito? Quanto erano alte le onde? Dal Giappone agli Usa gli effetti del terremoto 8.8 a Kamchatka in Russia

A seguito del violento terremoto di magnitudo 8,8 al largo della costa orientale della Russia, in Kamchatka, alle ore 01:24 italiane, è stata diramata l'allerta tsunami.

Un mega terremoto ha colpito la Kamchatka. Incubo tsunami in tutto il Pacifico - Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo, innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle Hawaii al Giappone.

Onde fino a 5 metri nel distretto russo colpito da tsunami - Onde alte fino a cinque metri sono state registrate oggi sulla costa del distretto russo di Severo-Kurilsk, sulla punta meridionale della penisola di Kamchatka, in seguito allo tsunami di magnitudo 8.

Terremoto devastante nel Pacifico: magnitudo 8.8. Milioni in fuga, allerta tsunami in corso. Alle 1:24 ora italiana, un violentissimo sisma ha colpito al largo della Kamchatka, in Russia. Onde anomale alte fino a 5 metri hanno già travolto tratti di costa in Russi Vai su Facebook

#Terremoto in #Kamchatka 8.8. Onde fino a 5 metri nel distretto russo di Severo-Kurilsk, colpito dallo #tsunami. Le onde hanno raggiunto anche le #Hawaii. L'allerta può durare per ore. Anche in #Giappone onde alte fino a 1,3 metri. Vai su X

