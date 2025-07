Tsunami dal Sud-est asiatico alla Russia | i peggiori degli ultimi 100 anni

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la Kamchatka, penisola della Russia orientale che si affaccia sul mare di Bering. Immediata l’ allerta tsunami, diramata anche in Giappone, dove è stata evacuata la centrale nucleare di Fukushima, e negli Stati Uniti d’America, in particolare alle Hawaii. L’agenzia di stampa di Mosca Ria conferma che onde fra tre e cinque metri hanno già colpito Severo-Kursk, nell’arcipelago delle Curili, sommergendo strade e infrastrutture. Alcuni video su X mostrano anche un innalzamento del mare in Giappone, con onde di 1,3 metri (diramata l’allerta fino a tre) al porto di Kuji, nella prefettura di Iwate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tsunami, dal Sud-est asiatico alla Russia: i peggiori degli ultimi 100 anni

In questa notizia si parla di: tsunami - russia - asiatico - peggiori

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico: i video social - Dopo il sisma di magnitudo 8.8 l'onda gigante arriva a toccare diversi Stati. Sui social media si diffondono vari video

RUSSIA-KAZAKISTAN La disputa sulla storia del colonialismo russo in Asia Centrale; Pamela Vona, il doppio miracolo che salvò lei e suoi bimbi piccoli 20 anni fa, durante lo tsunami in Asia nel 2004: «Sono rinata quel giorno»; RUSSIA-CINA Pechino chiede conto a Mosca dei nuovi rapporti con Trump.

Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell'oceano Pacifico - ha fatto scattare l'allarme tsunami nell'oceano Pacifico, dal Giappone all'America. Secondo ansa.it

Terremoto devastante di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka, in Russia: evacuazioni in Giappone e negli Usa per allerta tsunami - 8 ha colpito la Kamchatka in Russia, provocando tsunami in tutto il Pacifico. Da greenme.it