Tsunami cosa sono e come si formano

Il sisma di magnitudo 8.8 che ha colpito la regione russa della Kamchatka ha causato uno tsunami. Si tratta di una serie di onde marine, spesso molto alte e veloci, causate da un rapido spostamento di grandi masse d’acqua. Questi spostamenti possono essere innescati da terremoti, eruzioni vulcaniche o frane sottomarine. Le onde di uno tsunami viaggiano ad alta velocità in mare aperto e possono raggiungere altezze significative quando si avvicinano alle coste, causando inondazioni e distruzioni. Quando le onde si avvicinano alla costa, la velocità diminuisce, ma l’altezza aumenta notevolmente, formando onde che possono raggiungere decine di metri causando morte e distruzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tsunami, cosa sono e come si formano

Cosa sono e come si formano gli tsunami - Termine giapponese traducibile con “onda nel porto”, lo tsunami è uno dei fenomeni naturali più pericolosi al mondo, capace di provocare centinaia di migliaia di vittime.

Uno tsunami in Italia può accadere davvero - Uno tsunami in Italia non è probabile, ma sicuramente possibile, soprattutto lungo alcune coste del sud e delle isole dove il monitoraggio è continuo ... Lo riporta virgilio.it