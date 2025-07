Tsunami colpisce le coste del Giappone | le immagini

(LaPresse) Il potente sisma di magnitudo 8.8 registrato al largo della Kamchatka, nell'estremo oriente russo ha innescato un allarme tsunami in tutta l'area del Pacifico. Nelle immagini le onde in Giappone a Orai, nella prefettura di Ibaraki prefecture. Nel paese l'allerta ha interrotto parzialmente i trasporti. Sono stati sospesi i traghetti che collegano Hokkaido e Aomori, sulla punta settentrionale dell'isola giapponese di Honshu, così come quelli che collegano Tokyo e le isole vicine, e alcune linee ferroviarie locali sono state sospese o ritardate. L'aeroporto di Sendai ha temporaneamente chiuso la pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tsunami colpisce le coste del Giappone: le immagini

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Cetacei spiaggiati in Giappone dopo la scossa di terremoto in Kamchatka: le immagini virali - Alcune balene sono state ritrovate spiaggiate lungo la costa di Tateyama, nella prefettura di Chiba, poco dopo che un terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito la costa pacifica della Russia, in Kamchatka ... Scrive tg.la7.it

Lo tsunami colpisce la prefettura di Ibaraki dopo il potente sisma di magnitudo 8.8 registrato al largo della Kamchatka - 8 registrato al largo della Kamchatka, nell'estremo oriente russo ha innescato un allarme tsunami in tutta l'area del Pacifico. Segnala msn.com