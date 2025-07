Tsunami alle Hawaii il video in time lapse | il mare si ritira

(Adnkronos) – Lo tsunami minaccia anche le Hawaii dopo il terremoto di magnitudo 8.8 che è stato registrato a circa 130 km a sud-est della Kamkatchka. Anche nell'arcipelago, come in Giappone e lungo le coste della Russia, scatta l'allerta. I video in time lapse nella baia di Hanalei mostrano immagini impressionanti: il mare si ritira . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il time-lapse che cattura il drammatico ritiro delle acque nella baia di Hanalei alle Hawaii, che si ritirano di oltre 30m dalla linea di costa abituale. Questo segna l'arrivo imminente dello tsunami alle Hawaii, con la prima onda ora rilevata a Hanalei. Vai su X

