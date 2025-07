Trump prepara le sanzioni contro la Russia Il Cremlino | Siamo immuni Raid su un centro reclute ucraino con missili Iskander

Le forze armate russe continuano a bersagliare l’Ucraina, immuni a quasi quotidiani ultimatum della Casa Bianca. La notte è stata offuscata dall’ennesima pioggia di droni e missili su diverse regioni, inclusa Kiev, ed è stato preso di mira anche un centro di addestramento militare a Chernihiv utilizzando i vettori balistici Iskander. Mosca ha rivendicato il blitz affermando che tra le file nemiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump prepara le sanzioni contro la Russia. Il Cremlino: "Siamo immuni". Raid su un centro reclute ucraino con missili Iskander

In questa notizia si parla di: centro - immuni - missili - iskander

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca: “Trump mandi i suoi ultimatum a Kiev. Noi ormai immuni da sanzioni”; Trump prepara le sanzioni contro la Russia. Il Cremlino: Siamo immuni. Raid su un centro reclute.

Trump prepara le sanzioni contro la Russia. Il Cremlino: "Siamo immuni". Raid su un centro reclute ucraino con missili Iskander - Le sanzioni americane del resto non sembrano spaventare il Cremlino, nonostante Donald Trump abbia aggiornato il conto alla rovescia a 10 giorni come termine ultimo per Vladimir Putin per evitare rito ... Come scrive gazzettadelsud.it

Ucraina - Missili russi su un centro di addestramento militare ucraino, uccisi o feriti 200 soldati - Diramato un allarme aereo e gli abitanti sono invitati a mettersi al riparo nei rifugi (ANSA) ... ansa.it scrive