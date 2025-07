Trump multa a India perché compra energia da Mosca

Donald Trump ha annunciato che dal 1 agosto, oltre ad imporre i dazi del 25% sull'India, multerà il Paese perché è "il più grande acquirente di energia" dalla Russia. Lo scrive il presidente americano su Truth senza quantificare la sanzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, multa a India perché compra energia da Mosca

"Colpiti siti terroristici". Raid dell'India contro il Pakistan. Trump: "È una vergogna" - Nuova Delhi la lanciato una serie di missili contro le regioni del Kasjmir e Punjab. È la risposta dopo l'attentato aprile costato la vita a 26 persone

Regno Unito e India hanno firmato un importante accordo commerciale (e, in qualche modo, c’entra Trump) - Dopo oltre tre anni di negoziati, ieri Regno Unito e India hanno finalmente firmato un importante accordo commerciale tra i due Paesi, che riduce i dazi su molti prodotti esportati da entrambi.

Trump annuncia la "tregua immediata e completa", ma l'India accusa il Pakistan di non aver rispettato il cessate il fuoco - Nel Kashmir indiano sentite alcune esplosioni. L'esercito pakistano aveva lanciato l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile", come contrattacco all'offensiva di New Delhi

Piogge particolarmente abbondanti hanno colpito la città di Ajmer, in India, e altre zone del Rajasthan: le strade sono diventate torrenti che hanno trascinato via cose e persone. Le inondazioni hanno colpito anche due ospedali della zona.

