Trump impone dazi del 50% contro il Brasile

Donald Trump ha firmato una misura per imporre dazi del 50% sui prodotti del Brasile. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo per imporre dazi del 40% sul Brasile, portando l'importo totale dei al 50%, "per far fronte alle recenti politiche, pratiche e azioni del governo brasiliano che costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti", si legge nella nota della Casa Bianca nella quale si cita il processo nei confronti dell'ex presidente Jair Bolsonaro e di migliaia di suoi sostenitori da parte del governo brasiliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump impone dazi del 50% contro il Brasile

In questa notizia si parla di: dazi - brasile - trump - impone

Dazi al centro del vertice Brics in Brasile. Grandi assenti Xi e Putin - (Adnkronos) – Si aprirà con due assenze di rilievo il vertice dei Brics in programma oggi e domani a Rio de Janeiro in Brasile.

Bresaola made in Usa contro i dazi? Oggi usiamo carne dal Brasile - La bresaola finisce al centro della guerra commerciale fra Italia e Stati Uniti. Il ministro dell’Agricoltura in quota FdI, Francesco Lollobrigida, ha lanciato la proposta di produrre bresaola in Italia utilizzando carne bovina made in Usa, così da esportarla nuovamente verso il mercato americano.

Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile | Prosegue la trattativa tra Usa e Ue - Il commissario al Commercio Ue Sefcovic: "Grazie al negoziato abbiamo già evitato tariffe doganali più elevate".

Trump impone dazi del 30% su tutti i beni europei: l’Europa cerca una risposta senza cadere nella guerra commerciale. Il 12 luglio l’amministrazione Trump ha annunciato dazi generalizzati del 30% sull’intero export dell’Unione Europea a partire dal 1° agost Vai su Facebook

Dazi Usa, Trump impone tariffe doganali del 50% contro il Brasile; Trump impone dazi al 50% su alcune importazioni di rame e 50% contro il Brasile; Guerra commerciale: Trump impone dazi del 50% contro il Brasile |.

Trump impone dazi del 50% contro il Brasile - Donald Trump ha firmato una misura per imporre dazi del 50% sui prodotti del Brasile. ansa.it scrive

Dazi contro il Brasile, Trump risparmia aerei, petrolio e frutta - Il decreto firmato dal presidente statunitense Donald Trump che impone dazi del 40% sui prodotti brasiliani - Secondo ansa.it