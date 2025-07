Trump Fed abbasserà i tassi a settembre non adesso

"So che la Fed abbasserà i tassi a settembre, non adesso". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca ribadendo ancora una volta la delusione verso il capo della Banca Centrale, Jerome Powell. "E' sempre troppo in ritardo, anche se lo facesse oggi", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, Fed abbasserà i tassi a settembre non adesso

Trump dopo l'incontro con Powell: secondo me abbasserà i tassi - Washington, 25 lug. (askanews) - All'indomani dell'incontro con il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, su cui da mesi fa pressioni per convincerlo ad abbassare i tassi d'interesse, Donald Trump si dice quasi sicuro di essere riuscito a convincerlo.

Dazi, Trump: "La scadenza del primo agosto non sarà prorogata" | "La Fed abbasserà i tassi a settembre, non adesso" - Il presidente americano: "Grosso deficit con l'India, tariffe al 25%". L'economia americana torna a volare con il Pil del secondo trimestre che si attesta al +3%, sopra le attese degli analisti

Fed lascia i tassi invariati, Trump: «Li abbasserà a settembre, Powell sempre troppo in ritardo» - La Fed lascia i tassi di interesse invariati a dispetto delle pressioni del presidente Usa Donald Trump.

Fed lascia i tassi invariati, Trump: «Li abbasserà a settembre, Powell sempre troppo in ritardo» Vai su X

