Trump facciamo progressi con la Cina avremo accordo equo

"Stiamo facendo molti progressi per un accordo con la Cina, avremo un'intesa equa". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. "Con Pechino sta andando bene", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, facciamo progressi con la Cina, avremo accordo equo

In questa notizia si parla di: trump - progressi - cina - avremo

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Cremlino: “Ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina”. Trump: “Senza progressi nei negoziati, ci faremo da parte” - L'articolo Cremlino: “Ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina”. Trump: “Senza progressi nei negoziati, ci faremo da parte” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Russia-Ucraina, Trump: "Non è la mia guerra, senza progressi mi sfilerò" - (Agenzia Vista) Usa, 20 maggio 2025 “Stiamo facendo del nostro meglio per metter fine alla guerra in Ucraina.

ACCORDO SUI DAZI: L'UE ABBASSA LA TESTA E SI ARRENDE A TRUMP (SU SPINTA DI ITALIA E GERMANIA) L’Unione Europea ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sull’entità dei dazi che il presidente USA Donald Trump vuole imporre dal 1° agost Vai su Facebook

Trump impone dazi al 50% su alcune importazioni di rame e 50% contro il Brasile; Trump, facciamo progressi con la Cina, avremo accordo equo; Trump, facciamo progressi con la Cina, avremo accordo equo.

Trump: facciamo progressi con la Cina, avremo accordo equo. Orsini: «Con i dazi perdita possibile di 22,6 miliardi» - “Acquistano GNL e armi dalla Russia in un momento in cui tutti vorrebbero si fermassero le uccisioni in Ucraina. Da informazione.it

Chiusi i colloqui tra Usa e Cina: "Tregua da prolungare, ma deciderà Trump". E scoppia il caso Taiwan - Si rincorrono voci sul rifiuto dello scalo a New York del presidente di Taiwan, William Lai. Lo riporta today.it