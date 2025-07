Trump e von der Leyen in versione baby la parodia dell' incontro | lui spara a zero sulle pale eoliche lei fa le faccine perplesse in silenzio - VIDEO AI

Il monologo di “baby Trump” contro le politiche green europee, in particolare contro le pale eoliche: "Devastano i paesaggi americani, mettono in pericolo balene e uccelli, si arrugginiscono troppo rapidamente e sono composte da materiali che non vanno d’accordo con la terra”; von der Leyen annuisce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump e von der Leyen in versione baby, la parodia dell'incontro: lui spara a zero sulle pale eoliche, lei fa le faccine perplesse in silenzio - VIDEO AI

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

Ursula von der Leyen, sui negoziati con Trump sui dazi: “Alla Casa Bianca solo per accordarmi” - In una recente conferenza stampa, Ursula von der Leyn, presidente della Commissione UE, ha voluto chiarire la situazione con Donald Trump.

