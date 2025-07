Trump e lo schiaffo dalla Fed Powell non taglia i tassi | I dazi creano incertezza

I tassi di interesse negli Usa rimangono quindi fermi tra il 4,25% e il 4,50%, ovvero lo stesso livello che mantengono da dicembre. Il motivo? Gli stessi dazi di Trump provocano troppa incertezza per permettere un nuovo taglio del denaro. Insomma, il presidente a stelle e strisce è stato ripagato con la sua stessa moneta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e lo schiaffo dalla Fed, Powell non taglia i tassi: “I dazi creano incertezza”

In questa notizia si parla di: trump - tassi - dazi - incertezza

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

Trump attacca ancora Powell per le decisioni sui tassi: “E’ uno stupido. I prezzi stanno scendendo” - La conferma dei tassi di interesse Usa da parte della Federal Reserve era attesa tanto quanto il commento di Donald Trump che avrebbe provocato.

Usa, la Fed lascia tassi invariati. Trump annuncia accordo con GB - Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia la definizione di un accordo commerciale con un importante paese che, secondo i media, sarà la Gran Bretagna.

Verso un accordo sui dazi Ue si piega e paga pegno agli Stati Uniti Lo fa volentieri, anzi con un sospiro di sollievo perché non se la sentiva proprio di andare allo scontro Sennò che vassalla sarebbe? Ma non è ancora detto perché Trump, al momento, non ha Vai su X

Il borgo dei vip fondato dall'Aga Khan e poi venduto a un amico di Trump e infine ceduto ai reali di Doha Vai su Facebook

Riunione del FOMC di oggi: la Fed dovrebbe mantenere i tassi in un contesto di incertezza sui dazi, ma è probabile un dissenso interno; Powell (Fed): Dazi, l'incertezza può causare danni duraturi. Trump: È lento ad abbassare i tassi - Giorgetti: L'Italia saprà affrontare al meglio il difficile contesto; Per la FED i dazi di Trump danneggiano l’economia USA. E la BCE taglia i tassi.

Trump impone all'India dazi al 25%. Muro di Powell sui tassi - Dazi al 25% all'India, oltre ad una per ora non meglio precisata "penalty" per l'acquisto di armi ed energia da Mosca, "in un momento in cui tutti vogliono che la Russia fermi i massacri in Ucraina". Si legge su ansa.it

Dazi Usa al 25% all'India e al 50% per il Brasile. La Fed conferma i tassi - Dazi al 25% all'India, oltre ad una per ora non meglio precisata "penalty" per l'acquisto di armi ed energia da Mosca, "in un momento in cui tutti vogliono che la Russia fermi i massacri in Ucraina". Secondo ansa.it