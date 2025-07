Trump contro FireAid | Un disastro totale avviata un’indagine sul concerto benefico

Donald Trump lo scorso weekend ha attaccato il FireAid, concerto benefico tenutosi lo scorso gennaio al quale hanno partecipato tantissimi artisti del panorama musicale volto raccogliere fondi a seguito degli incendi che hanno colpito Los Angeles definendolo "Un disastro totale " ed "Un'altra truffa di ispirazione democratica", sostenendo che l'incasso pari a 100milioni di dollari sia scomparso I riflettori su FireAid si sono riaccesi sei mesi dopo il concerto tenutosi al Kia Forum e all' Intuit Dome di Los Angeles alla fine di gennaio. Il concerto è stato organizzato dal titano dell'industria musicale Irving Azoff, insieme a Live Nation e LA.

