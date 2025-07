Trump avverte ancora Putin | Sanzionerò la Russia se non ferma la guerra entro dieci giorni

Il presidente degli Stati Uniti rilancia l'ultimatum nei confronti di Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. "Tra 10 giorni" scadrĂ il termine per Mosca e poi Washington imporrĂ le sanzioni, tra cui dazi e tariffe sui principali partner commerciali della Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: putin - russia - guerra - giorni

