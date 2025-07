Trump annuncia dazi del 25% per l' India e una sanzione anti-Russia

Roma, 30 lug. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 25% sulle esportazioni dell'India verso gli Stati Uniti. In un post sul suo profilo Truth Social, Trump ha spiegato che questi dazi servono a contrastare gli acquisti di armi ed energia dalla Russia, nonchĂ© quelle che definisce le sue "odiose" politiche commerciali. I dazi piĂą una "sanzione" non specificata - in chiave anti-Russia - entreranno in vigore venerdì 1 agosto. "Abbiamo un enorme deficit commerciale con l'India", ha affermato il presidente statunitense. L'India è impegnata a concludere un accordo commerciale bilaterale "equo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso" con gli Stati uniti, ha replicato il ministero indiano del Commercio e dell'Industria, dopo l'annuncio di Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia dazi del 25% per l'India (e una sanzione anti-Russia)

In questa notizia si parla di: dazi - india - trump - russia

