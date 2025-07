Trump accusa Epstein | Rubava le mie impiegate di Mar-a-Lago tra loro anche Virginia Giuffre

Intanto Ghislaine Maxwell è pronta a testimoniare davanti al Congresso ma solo se otterrà l'immunità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump accusa Epstein: "Rubava le mie impiegate di Mar-a-Lago", tra loro anche Virginia Giuffre

In questa notizia si parla di: trump - accusa - epstein - rubava

Trump accoglie i rifugiati afrikaner e accusa: “In Sudafrica un genocidio ignorato dai media” - È atterrato lunedì negli Stati Uniti il primo volo che ha portato nel Paese un gruppo di afrikaner, appartenenti alla popolazione bianca del Sudafrica, a cui il presidente Donald Trump ha concesso lo status di rifugiati.

Trump annuncia la "tregua immediata e completa", ma l'India accusa il Pakistan di non aver rispettato il cessate il fuoco - Nel Kashmir indiano sentite alcune esplosioni. L'esercito pakistano aveva lanciato l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile", come contrattacco all'offensiva di New Delhi

Trump annuncia la "tregua immediata e completa", ma l'India accusa il Pakistan di non aver rispettato il cessate il fuoco - Islamabad smentisce. Nel Kashmir indiano sentite alcune esplosioni. L'esercito pakistano aveva lanciato l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile", come contrattacco all'offensiva di New Delhi

Trump accusa Epstein: rubava le mie impiegate di Mar-a-Lago, tra loro anche Virginia Giuffre; Golf, gloria e fantasmi: Trump in Scozia, ma il caso Epstein non lo molla; Epstein rubava le ragazze da Mar-a-Lago.

Obama Critica L'Accusa Di Tradimento "Oltraggiosa" E "Bizzarra" Di Trump - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l'ex Presidente Barack Obama di "tradimento", sostenendo che abbia cospirato per minare la vittoria di Trump nel 2016 legandolo a una presunta ... Come scrive msn.com

Caso Epstein, sul Daily Mail l'ipotesi di una 14enne che ha incontrato Trump - Secondo il sito britannico, la vittima ha affermato di essere stata ripetutamente violentata e abusata dal finanziere morto in carcere nel 2019 e che lui l'ha ... Scrive repubblica.it