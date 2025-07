Truffe online quali regioni italiane sono più colpite? Occhio a Facebook Marketplace

Nel 2024 (ultimi dati disponibili), le truffe online hanno continuato a crescere in Italia, alimentate da piattaforme digitali sempre più diffuse e da tecniche ingegnose messe in atto dai cybercriminali. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Postale, tra gennaio e il 21 dicembre 2024 sono state registrate 18.714 denunce per truffa telematica, con un incremento del 15% rispetto al 2023, quando i casi erano stati 16.325. Ma il dato forse più allarmante riguarda il denaro sottratto: 181 milioni di euro, con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente. Una crescita che conferma un trend in atto da anni e che coinvolge sempre più cittadini, spesso ignari dei pericoli legati all'uso quotidiano delle piattaforme digitali, dei social media e dei marketplace online.

Le truffe del trading online sono diventate una multinazionale del crimine - Negli ultimi anni le frodi online legate agli investimenti si sono evolute. I gruppi criminali operano come multinazionali, con una mentalità da “lupi di Wall Street” e strumenti sempre più sofisticati per il riciclaggio e la gestione dei fondi rubati

"Tentano truffe con il metodo del falso carabiniere": denunciati 4 giovani, 2 sono minorenni - Ancora una volta i carabinieri sono riusciti ad identificare - e denunciare - i presunti responsabili di truffe (rimaste a livello di tentativo in questo caso) con il metodo del falso carabiniere.

Arma, 2 milioni di chilometri in un anno. Breda: «Il 10% dei reati sono truffe e frodi informatiche» - Sono numeri importanti quelli che descrivono l’intensa e instancabile attività dei carabinieri sul territorio piacentino e che sono stati forniti dal comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Pierantonio Breda nell’ambito dell’annuale ricorrenza della fondazione dell’istituzione che da 211.

