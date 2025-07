Truffano anziana con la tecnica del finto carabiniere | due arresti

Due 34enni, residenti nelle province di Caserta e Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri per una truffa ai danni di un’anziana di Bassano del Grappa.A far scattare, riferisce VicenzaToday, l’indagine è stata la denuncia della vittima, una donna di 87 anni, presentata il 27 maggio scorso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Finti carabinieri truffano anziana con la "tecnica dell'incidente" ma trovano i carabinieri (veri) sotto casa - "Pronto! Signora, sono un capitano dei carabinieri. Sua figlia ha fatto un incidente...". Inizia più o meno con queste parole l'ennesima truffa portata avanti con la tecnica del finto carabiniere e del finto incidente per il quale un parente stretto della vittima rischia di finire in carcere.

Scampia. Truffano anziana fingendosi uno dei figli: arrestati due 21enni - Tentano di truffare un’anziana, ma vengono scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di ieri in via Emilio Scaglione, nel quartiere di Scampia, dove due giovani napoletani di 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con le accuse di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico […] L'articolo Scampia.

Donne che truffano le donne, due arresti a Lucca: al posto dell'anziana da raggirare trovano i poliziotti - Due donne arrestate a Lucca per truffa ai danni di un'anziana. Fingevano di essere inviate dai Carabinieri per estorcere denaro.

#Torre del Greco - Truffano un'anziana donna. Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato Sorpresi dopo aver raggirato una pensionata con la tecnica del “finto parente”: recuperati contanti e gioielli, restituiti alla vittima. Uno dei due era evaso … https://ift.tt/bJt8 Vai su X

I carabinieri della stazione di Recco, in provincia di Genova, hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del ''finto maresciallo''. Vai su Facebook

Truffano anziana con la tecnica del finto carabiniere: due arresti (domiciliari); Imperia: truffano anziana con la tecnica del finto avvocato e carabiniere, due arresti; Recco, truffa a un’anziana con la tecnica del finto maresciallo. I carabinieri arrestano 34enne in flagranza.

Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana, il figlio sventa il raggiro - Ha provato a truffare una donna di 70 anni con la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia grazie alla tempestività del figlio dell'anziana. Scrive rainews.it

Truffano anziana con metodo finto carabiniere, arrestati - Truffano anziana con metodo finto carabiniere, arrestati E' accaduto nel catanzarese. Riporta ansa.it