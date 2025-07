Truffa sui fondi Pnrr del business angel Flavio Zanarella | sequestrati 486 mila euro

I militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso hanno eseguito nei giorni scorsi, nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Brescia, Barletta-Andria-Trani e Bari, un decreto di sequestro preventivo in via d’urgenza, emesso dalla Procura Europea, di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Truffa sui fondi per l’agricoltura: padre e figlia lasciano i domiciliari - Il gip del Tribunale di Salerno ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Gennaro Bianchino e per la figlia Concetta, imprenditori mondragonesi coinvolti nell’inchiesta condotta dalla Procura europea con l’ipotesi di frode ai danni dell’Unione Europea.

Fondi Pnrr ottenuti illegalmente, sequestrati 486mila euro - Finanziaria di Treviso ha effettuato un sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura Europea di Venezia nei confronti di Flavio Zanarella, imprenditore padovano che si presen ... Si legge su msn.com

Sequestro per truffa al pnrr a carico di imprenditore padovano e altri cinque indagati - La procura europea di Venezia coordina indagini su un imprenditore di Padova e altri cinque per frode e autoriciclaggio su 486mila euro di fondi PNRR, con operazioni in sei province italiane. Scrive gaeta.it