Truffa del Caf tramite sms come riconoscere e difendersi dal nuovo smishing

Una nuova frode via sms sta prendendo piede in tutta Italia. Da diversi giorni circolano la segnalazioni di diversi cittadini contattati tramite messaggi da finti operatori, che chiedono di essere richiamati urgentemente. Si tratta di un classico raggiro con modalità detta “smishing”, in cui questa volta, per attirare nel tranello le vittime inconsapevoli, i truffatori si fanno passare per addetti dei Caf. Come testimoniano gli avvertimenti lanciati dalle associazioni dei consumatori e dalle maggiori sigle sindacali, sono numerosi gli utenti dei centri di assistenza fiscale che hanno ricevuto gli sms truffa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffa del Caf tramite sms, come riconoscere e difendersi dal nuovo smishing

