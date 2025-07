Trovato senza vita in auto scoperta choc in un parcheggio

Trovato senza vita all'interno della sua auto, forse la morte dovuta ad un malore. Queste sono le prime valutazioni fatte in merito alla scoperta di una persona, deceduta nella sua auto, a Mercato San Severino.La scopertaIl corpo è stato trovato questa mattina, nel parcheggio "Mediterraneo". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - auto - vita - scoperta

Trovato morto a 53 anni, la sua auto era ferma ai lati della superstrada - Pistoia, 11 maggio 2025 – Un uomo di 53 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto alle prime luci dell’alba di stamani, domenica 11 maggio.

Trovato con 24 chili di cocaina in casa e in macchina: arrestato un commerciante d’auto nel Milanese - Lecco, 9 maggio 2025 – Aveva 24 chili di cocaina, nove grammi di hashish e anche strumenti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

Tragedia al Policlinico, uomo trovato morto all'interno della sua auto - Macabra scoperta questa mattina al Policlinico: un uomo di circa cinquant'anni è stato trovato morto all'interno della sua auto, una Smart, parcheggiata nei pressi del reparto di Oncologia dell'ospedale di via del Vespro.

È di Emanuela Ruggeri, la donna di 32 anni scomparsa la sera del 14 luglio, il corpo trovato ieri sera a Roma in via del Mandrione. La scoperta in un'area verde all'altezza del civico 385, lungo la via che costeggia i binari della ferrovia. Il corpo era riverso a terr Vai su Facebook

Choc a Mercato San Severino, uomo trovato morto in un'auto; Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto. Il sindaco di Codogno: “Esprimo cordoglio, si chiariscano i fatti”; Arbus, corpo senza vita trovato vicino agli scogli.

Tragedia a San Severino: uomo trovato senza vita nella propria auto in un parcheggio - L’agghiacciante scoperta è stata fatta in mattinata – come riporta il sito web ottopagine. Da salernonotizie.it

Choc a Mercato San Severino, uomo trovato morto in un'auto - L'agghiacciante scoperta è stata fatta in mattinata in un parcheggio di via Spiano, a pochi metri dagli svinc ... Scrive msn.com