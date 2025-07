Trofeo Rotary Dinghi 12’ 50 i timonieri da tutta Italia

Cesenatico si è confermata ancora una volta protagonista della vela nazionale, ospitando una tappa centrale del calendario 2025 della classe Dinghy 12’, il Trofeo Rotary – Campionato Zonale, organizzato dal Circolo Vela Cesenatico assieme al Rotary Club Cesenatico Mare. È una manifestazione che ha saputo coniugare sport di alto livello, partecipazione e grande organizzazione, portando in Romagna una cinquantina di timonieri provenienti da tutta Italia. La regata, valida anche per il Trofeo Interzonale ABC e per il Trofeo dell’Adriatico, ha rappresentato un momento importante per la storica classe Dinghy 12’, che continua a distinguersi per la qualità tecnica dei partecipanti e per l’alto livello agonistico, unito a una forte componente di passione e spirito marinaresco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

