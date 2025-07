Trieste tenta di imbarcarsi con coltelli e tirapugni nello zaino | 18enne fermato prima della crociera

Un 18enne svizzero è stato denunciato a Trieste per porto abusivo di armi: coltelli e noccoliera scoperti nei bagagli durante i controlli in porto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trieste, tenta di imbarcarsi con coltelli e tirapugni nello zaino: 18enne fermato prima della crociera

In questa notizia si parla di: trieste - coltelli - 18enne - tenta

Trieste, tenta di imbarcarsi con coltelli e tirapugni nello zaino: 18enne fermato prima della crociera.

Trieste, tenta di imbarcarsi con coltelli e tirapugni nello zaino: 18enne fermato prima della crociera - Un 18enne svizzero è stato denunciato a Trieste per porto abusivo di armi: coltelli e noccoliera scoperti nei bagagli durante i controlli in porto. Scrive virgilio.it

Giovane con coltelli e tirapugni in valigia in fila per imbarcarsi sulla nave da crociera: 18enne denunciato - Oggetti da collezione, stando alla versione di un 18enne che, insieme alla famiglia, si è imbarcato su una motonave ... Da msn.com