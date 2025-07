Treviglio. Il consiglio comunale ha approvato, nella seduta di martedì 29 luglio, l’aggiornamento del regolamento per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Nessuna modifica sostanziale, ma un rafforzamento del testo giĂ in vigore dal 2019, con l’esplicitazione di alcuni divieti che puntano a limitare l’esposizione al gioco d’azzardo lecito, in particolare quello legato a lotterie istantanee come gratta e vinci e 10eLotto. “Abbiamo fatto una piccola modifica per maggiore chiarezza – ha spiegato il sindaco Juri Imeri -. Non si tratta di un emendamento, ma di un’integrazione richiesta dall’avvocatura per esplicitare meglio il richiamo alla delibera che aveva giĂ esteso il campo d’applicazione del regolamento”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, stretta sul gioco d’azzardo: vietati distributori esterni e pubblicità dei biglietti vincenti