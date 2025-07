Trentadue milioni per Bisseck | il Crystal Palace fa sul serio E l' Inter non chiude

I londinesi vincitori dell'ultima FA Cup sul centrale tedesco: se parte, in pole c’è De Winter del Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trentadue milioni per Bisseck: il Crystal Palace fa sul serio. E l'Inter non chiude

In questa notizia si parla di: trentadue - milioni - bisseck - crystal

GdS - #Bisseck, il #CrystalPalace pronto a offrire 32 milioni. L'#Inter andrebbe sul mercato per... Vai su X

Trentadue milioni per Bisseck: il Crystal Palace fa sul serio. E l'Inter non chiude; GdS - Bisseck, il Crystal Palace pronto a offrire 32 milioni. L'Inter andrebbe sul mercato per...; Calciomercato Inter: Bisseck può partire, c'è l'offerta del Crystal Palace.

Calciomercato Inter News/ Bisseck, pressing dell’Aston Villa: ci ... - Home » Calcio e altri Sport » Calcio » Inter » Calciomercato Inter News/ Bisseck, pressing dell’Aston Villa: ci vogliono almeno 30 milioni (5 luglio 2025) Inter Calciomercato Calcio ... Riporta ilsussidiario.net