Treni inaccessibili ai disabili Del Sorbo scrive a RFI

Treni inaccessibili ai disabili, il consigliere comunale e provinciale di Angri, Giuseppe Del Sorbo, ha scritto a Rfi.Il disagio"Ho avuto modo di sentire i coordinatori del Centro Orsini di Angri e del Centro di Quartiere “A. De Nicola” di Nocera Inferiore, che mi hanno manifestato il loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: treni - inaccessibili - disabili - sorbo

I treni Caravaggio di Trenord “inaccessibili” per disabili e non solo, la replica: “Perfettamente a norma” - Treni non accessibili per i passeggeri a ridotta mobilità . Gravissima difficoltà in particolare per le persone con disabilità motoria che utilizzano la carrozzina per spostarsi ad utilizzare i treni Caravaggio di Trenord, partecipata da Regione Lombardia in joint venture con Trenitalia, perché c’è una distanza di circa 10 centimetri tra la pedana mobile e la banchina che rende pericolosa l’accessibilità .

Treni inaccessibili ai disabili, Del Sorbo scrive a RFI https://ift.tt/lQ1fLZR https://ift.tt/DimCNWB Vai su X

Treni inaccessibili ai disabili, la lettera a Rete Feroviaria Italiana.

TRENI REGIONALI INACCESSIBILI AI DISABILI MOTORI - Altalena inclusiva a due posti, accessibile a bambini con disabilità, con sedile e cinture di sicurezza Piattaforma elevatrice verticale per persone disabili in carrozzina che collega due piani 09 , ... Da disabili.com